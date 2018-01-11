11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители четырех поликлиник Минска могут пройти диспансеризацию в выходные дни, сообщила журналистам начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец.

На базе четырех поликлиник города (8-й, 39-й, 32-й и 38-й) стартовал пилотный проект по диспансеризации в выходные дни. Приглашается работающее население, те, кто не может попасть в поликлинику в рабочие часы. Особое внимание уделяется мужскому населению, а также лицам, которые два и более лет не обращались в поликлиники.

По словам главного врача 39-й городской клинической поликлиники Ольги Есманчик, для этого выделяются дополнительные кабинеты, прием ведет участковый терапевт. Проводится анкетирование пациентов, даются направления на общеклинические исследования. По показаниям проводится консультация врачей-специалистов, реабилитолог может составить индивидуальную программу реабилитации.

Мужчины составляют особую категорию пациентов, они менее привержены постоянным осмотрам врача. По статистике, из 10 умерших в возрасте от 40 до 60 лет девять - мужчины. "Поэтому мы активно работаем под руководством Минздрава именно с категорией мужчин 40-60 лет", - добавила Людмила Луговец. -0-