Посетители в масках зубра 3 июля смогут прийти в минский зоопарк бесплатно

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные посетители в масках зубра смогут прийти 3 июля с 10.00 до 13.00 в минский зоопарк бесплатно, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Акция распространяется на детей до 14 лет, им при себе необходимо иметь свидетельство о рождении. Ребята примут участие в параде масок, который состоится после завершения праздничного концерта в 13.00. Автора лучшего образа ожидает приз.

В этот день также подведут итоги конкурса на лучшую кличку для зубренка, который родился в зоопарке 12 мая. Свои варианты имени для малыша предложили более 2 тыс. интернет-пользователей.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-