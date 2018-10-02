Посевные площади озимых зерновых в Минской области увеличили на 13%

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии центрального региона увеличили посевные площади озимых зерновых. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

"Минская область завершила сев озимых зерновых. При задании 300 тыс. га засеяли 340 тыс. га, увеличив посевные площади более чем на 13%", - отметил Сергей Примаченко.

Кукуруза убрана с 130 тыс. га: намолочено около 190 тыс. т, заготовлено 3 млн т зеленой массы. В течение 20 дней уборка будет завершена на оставшихся 63 тыс. га.

Картофеля накопано около 200 тыс. т с 6,7 тыс. га. В ближайшие дни планируется убрать урожай корнеплодов еще с 1,5 тыс. га.

Что касается сахарной свеклы, то основная ее заготовка начнется 10 октября. По состоянию на сегодня урожай этой культуры собран с 15 тыс. га, накопано 700 тыс. т. Уборку на оставшихся 23 тыс. га аграрии рассчитывают завершить до 1 ноября.-0-