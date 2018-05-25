После проверки КГК спортучреждения Могилевской области вернут в бюджет более Вr400 тыс.

25 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области выявил нарушения во внебюджетной деятельности ряда спортивных учреждений области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя контролирующего ведомства Алексей Игликов.
В соответствии с законодательством государственные учреждения при осуществлении приносящей доходы деятельности должны компенсировать из своей выручки понесенные за счет бюджетных средств расходы на оказание платных услуг. Контролеры установили, что в 12 учреждениях из 16 проверенных эти требования в полной мере не соблюдались. При расчетах ими допущено занижение сумм причитающихся к возмещению в бюджет.
В результате общая сумма задолженности указанных учреждений с учетом доначислений составила свыше Вr400 тыс., из которых Вr94 тыс. были возмещены в ходе мониторинга.
"Материалы контроля направлены местным органам власти для принятия мер реагирования. Возврат оставшейся суммы долга перед бюджетом находится на контроле Комитета госконтроля" - отметил Алексей Игликов.-0-
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