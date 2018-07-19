После реконструкции "Брузгов" в них возобновится пешеходное движение

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция пункта пропуска "Брузги" увеличит его пропускную способность и обеспечит безопасное пересечение границы пешеходам, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

С конца июня ведутся работы по реконструкции пункта пропуска на белорусско-польской границе. Это часть международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6 Минск-Гродно. Проект предусматривает, в частности, расширение дорожного полотна до 8 полос (4 на въезд и 4 на выезд) на рубеже границ между Беларусью и Польшей.

"Главным новшеством для физических лиц станет возобновление пешеходного движения. Пешеходы и велосипедисты смогут пересекать пункт пропуска по специально оборудованным коридорам. Это не только обеспечит безопасное пересечение границы лицам, следующим пешим порядком, но и увеличит эффективность таможенного контроля", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Предусмотрена модернизация систем радиационного контроля на полосах движения транспорта, а также автоматизированной системы распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств. Ограждение пункта пропуска будет оборудовано интеллектуальным видеонаблюдением.

"Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одной из 7 линий на въезд (одна предназначена для следования в транспортно-логистический центр) и 6 линий на выезд", - рассказали в ГРТ. Там подчеркнули, что это позволит значительно сократить время пребывания транспортных средств в пункте пропуска и соответственно увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза.

Завершение основных видов работ по объекту запланировано на конец 2018 года.-0-