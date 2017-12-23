Последние в этом году рыбные ярмарки состоятся в Минске 23-24 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние в этом году специализированные ярмарки "Рыба Беларуси-2017" в выходные развернутся в Партизанском и Московском районах столицы, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Рыбхозы Беларуси 23 и 24 декабря представят на площадке возле универсама "Волгоград" (просп.Газеты "Правда", 40) и на бульваре Тракторостроителей широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки (копчено-вяленая рыбная продукция, мороженые полуфабрикаты, рыбные консервы).

Рыбные ярмарки пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня в столице. Каждый уик-энд торговля перемещалась на новую площадку в разных административных районах столицы. Покупателей привлекают выгодными ценами и большим выбором продукции.-0-