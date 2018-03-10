Поставки ткани и фурнитуры предпринимателям области будет координировать "Бресттекстильторг"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки ткани и фурнитуры предпринимателям Брестской области будет координировать единый оператор - ОАО "Бресттекстильторг". Об этом БЕЛТА сообщили в "Беллегпроме" по итогам рабочей встречи представителей текстильных организаций концерна с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющими производство швейных изделий в Брестском регионе.

Организации концерна на встрече презентовали выпускаемую продукцию, конкурентные преимущества, а также оказываемые услуги и весь спектр выполняемых работ.

По результатам мероприятия определено, что "Бресттекстильторг" в качестве единого оператора будет координировать поставки ткани и фурнитуры в адрес предпринимателей, а также обеспечивать наличие образцов нового ассортимента текстиля и фурнитуры, отпуск продукции любыми партиями.-0-