Постоянно действующая выставка-ярмарка могилевских товаров появится в Пензе

4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Пензе в конце октября откроется постоянно действующая выставка-ярмарка могилевских товаров. Такая договоренность достигнута сегодня во время встречи первого заместителя председателя Могилевского горисполкома Александра Потемкина и делегации Пензы (Россия) во главе с заместителем главы администрации по экономике Андреем Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний визит нашей делегации в Могилев не просто дань уважения и дружбы городу-побратиму Могилеву - у нас серьезные намерения по развитию и углублению торгово-экономического сотрудничества, - отметил в беседе с журналистами замглавы администрации Пензы. - Одним из первых шагов в данном направлении мы видим открытие в Пензе постоянно действующей выставки-ярмарки могилевских товаров. На ней будут представлены не только продукты питания, которые востребованы и пользуются большой популярностью у наших жителей, но и промышленные товары".

Для организации выставки будут предоставлены площади в выставочном центре "Пенза-Экспо". "Мы хотим, чтобы могилевская продукция была представлена в Пензе не периодически, а на постоянной основе, что будет в том числе содействовать увеличению нашего товарооборота и развитию сотрудничества", - отметил Андрей Шевченко. Он также рассказал о заинтересованности российской стороны в поставках текстильной продукции ОАО "Моготекс" и лифтов ОАО "Могилевлифтмаш".

В свою очередь Александр Потемкин отметил, что уровень существующего экономического сотрудничества Могилева и Пензы не отвечает имеющемуся потенциалу двух городов. "Поэтому на переговорах мы наметили целый ряд мероприятий, которые придадут новый импульс нашему взаимодействию. Кроме организации выставки-ярмарки могилевских товаров мы намерены в ближайшее время провести совместную контактно-кооперационную биржу для деловых кругов Могилева и Пензы, чтобы сформировать конкретную программу сотрудничества на ближайшую и долгосрочную перспективу", - сказал он.

Российским гостям сегодня презентуют потенциал и возможности СЭЗ "Могилев", они посетят ряд промышленных предприятий, изучат опыт работы города по развитию социальной сферы. Гостей также ждет экскурсия по областному центру и знакомство с его достопримечательностями.-0-