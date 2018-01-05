Поступления от туруслуг в бюджет Минска увеличились на 35% с введением безвиза в Беларуси

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления от туруслуг в бюджет Минска увеличились на 35% с введением Беларусью безвизового режима. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Введение безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств уже принесло свои плоды. Более 80 тыс. иностранных граждан, в первую очередь из Западной Европы, посетили Беларусь. В Минске идет рост поступлений в бюджет от туристических, гостиничных услуг, от услуг в сфере здравоохранения, отдыха и так далее на 35%", - сказал Владимир Макей.

По его словам, с ведением безвизового режима значительно увеличилось количество туристов и в регионах, в частности, на Августовском канале, в Беловежской пуще. "Мы намерены двигаться дальше в этом направлении. Естественно, учитывая все факторы, наши отношения с Россией и обязательства в рамках Союзного государства. Мы сейчас ведем соответствующие переговоры с нашими российскими друзьями", - отметил министр.

Шаги по дальнейшему упрощению визового режима планируется обсудить в январе на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Там мы будем вносить соответствующие предложения. Думаю, по итогам этого совещания будут приняты конкретные меры", - резюмировал дипломат.

Вместе с тем Владимир Макей признал, что со стороны туристов есть некоторые нарушения безвизового режима. "Но на фоне общего количества иностранных граждан, посетивших Беларусь, число этих нарушителей незначительное. Думаю, в данной ситуации овчинка стоит выделки, и это решение о введении безвизового режима было абсолютно оправданным, взвешенным. Для страны оно дает хороший эффект, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя", - подчеркнул он.-0-