Поступления в бюджет Минска в I полугодии увеличились на 5,3%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br6,2 млрд налоговых платежей поступило в бюджет Минска в январе-июне, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции МНС по городу.

План первого полугодия выполнен на 102%. Значительная часть доходов (43,9% в общем объеме) сформирована поступлениями по налогу на добавленную стоимость, 14,7% - по подоходному налогу, 10,5% - по налогу на прибыль, 5% - по акцизам, 2,9% - налогу на доходы, 2,3% - налогу на недвижимость, 2% - по земельному налогу, 1,7% - налогу при упрощенной системе налогообложения.

Треть доходов консолидированного бюджета города обеспечили 10 крупных организаций столицы. Они уплатили в бюджет свыше Br1,9 млрд (101,9% к уровню 2017 года). В рейтинге крупнейших плательщиков столицы - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", РУП "Минскэнерго", ООО "Табак-инвест", СООО "Мобильные ТелеСистемы", унитарное предприятие "Велком", Минский завод виноградных вин, Беларусбанк, ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", "Лукойл".

Всего в текущем году в столице осуществляют деятельность 131,2 тыс. субъектов хозяйствования: 58,6 тыс. организаций и 72,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Плательщиками налогов (сборов) являются 231,7 тыс. граждан.-0-