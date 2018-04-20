Поступления в бюджет от плательщиков Гомельской области увеличились в I квартале на 3,1%

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет от плательщиков Гомельской области увеличились в первом квартале 2018 года на 3,1%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Всего в бюджет от плательщиков Гомельской области в январе-марте этого года поступило Br580,7 млн. Из них в местный бюджет - Br386,9 млн, в республиканский - Br193,8 млн. "По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на Br17,4 млн, или на 3,1%", - отметил Дмитрий Дайнеко.

План доходов консолидированного бюджета в первом квартале исполнен на 108,2% (поступления в республиканский бюджет - 112,6%, местный - 106%). Сверх плана в доход бюджетов всех уровней поступило Br43,8 млн.

"Около 60% доходов бюджета области традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 22,9% - за счет подоходного налога, 20,3% - акцизов, 15,6% - налога на добавленную стоимость", - прокомментировал заместитель начальника.

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 апреля составила Br8,8 млн, удельный вес задолженности в плановых доходах бюджета - 0,36%.

Формирование бюджета региона в первом квартале обеспечивали около 461 тыс. плательщиков, в том числе более 19 тыс. организаций, около 27 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также 415 тыс. физических лиц.-0-