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Посвященная фестивалю национальных культур механическая диорама украсит Гродно

Регионы 17.05.2018 | 13:57
Фестиваль национальных культур. Фото из архива
Фестиваль национальных культур. Фото из архива

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механическая диорама с фигурками гуляющих по городу гостей будет представлена в Гродно во время фестиваля национальных культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный режиссер заключительных мероприятий Республиканского фестиваля национальных культур Ольга Богданович.

XII Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно 1-2 июня. Участие в нем примут представители 35 национальностей. Традиционно помимо широкой культурной и праздничной программы запланированы открытия и презентации знаковых для города объектов.

Одним из таких станет механическая диорама, посвященная фестивалю. Ее установят в парке им. Жилибера неподалеку от Театра кукол. На диораме будут размещены 12 фигурок, которые будут 12 минут гулять под музыку в световом сопровождении.

"Диорама станет украшением города. В фестивальные дни режим ее работы будет раз в 1-2 часа. В будние дни она будет включаться в 11.45, 18.45 и 22.00", - отметила Ольга Богданович. Она подчеркнула, что изготавливают диораму на одном из местных предприятий.

В первый день фестиваля в центре Гродно будет открыт памятник легендарному полководцу, князю Давыду Городенскому. Церемонию открытия памятника знаковой для истории города фигуры планируется сделать в виде театрализованной постановки с участием средневековых рыцарей.

2 июня состоится открытие культурно-выставочного центра "Фестивальный". Разместится он на улице Тельмана в центре старого города. "Город обретает новые выставочные площадки. В числе других там разместится и экспозиция, посвященная фестивалю национальных культур", - рассказала Ольга Богданович.

Еще одним подарком от фестиваля городу станет смотровая площадка, оборудованная на улице Дарвина. С высокого берега Немана открывается прекрасный вид на основные городские достопримечательности. Примечательно, что на площадке установлена ротонда, крыша которой украшена пластиковыми разноцветными лепестками цветка - символа фестиваля национальных культур.

К слову, во время фестиваля центр города превратится в картинную галерею. В витринах и окнах домов будут вывешены лучшие работы конкурса детских рисунков "Окна Феста". Впервые для участников и гостей фестиваля представят "кофейбус" - преобразованный в кофейню троллейбус.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.-0-

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Теги
Гродно, культура, фестиваль
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