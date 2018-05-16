Посвященное пчелам 40-метровое панно появится возле Гродно

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посвященное пчелам 40-метровое монументальное панно появится в агрогородке Поречье возле Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор ООО " Мядовы шлях" Ольга Гаврилик.

Панно откроют 18 мая в агрогородке во время праздника "Свята Пчолкi Парэчча 2018". На панно будут изображены стилизованные пчелы, которые отстраивают свои соты и заполняют их пыльцой, пергой, медом. Автором работы выступила художник-монументалист Радослава Моцко.

"Праздник приурочен к всемирному Дню пчел, который отмечается 20 мая. Его цель - привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел, информировать население об их важной роли, объяснить о том, каким образом пчел можно сохранить, - рассказала Ольга Гаврилик. - Инициативу проведения "Свята Пчолкi" поддержали в Гродненском райисполкоме".

Среди мероприятий - открытие выставки картин "Пчалiнае узнясенне" художника Алеся Квятковского, конкурс детских рисунков на тему пчел. Запланирован и флешмоб "Спасем пчел вместе!" для самых юных участников. Дети разноцветными мелками будут рисовать пчелок на стене. Не обойдется и без дегустации меда и медовых драже.

Ученые Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы презентуют программу 40-метровое"Интересные факты из жизни пчел". Представители Гродненского государственного аграрного университета проведут мастер-класс по пчеловодству. Также специалисты расскажут гостям о медоносных растениях, которые можно высадить на даче, в деревне, чтобы эффективно поддержать кормовую базу пчел.

Организаторами праздника выступают Гродненский райисполком, Союз пчеловодческих организаций "БелАпиЮнион" и ООО "Мядовы шлях". Мероприятие пройдет на территории ООО " Мядовы шлях ". Однако в будущем его планируют проводить в более широком формате. -0-