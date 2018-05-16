Поток безвизовых туристов в Гродненский регион с начала года увеличился почти в 2 раза

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти в 2 раза увеличился поток безвизовых туристов в Гродненский регион с начала года. Об этом сегодня во время встречи 20-тысячного безвизового туриста рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года Гродно и Гродненский район посетили 20 тыс. безвизовых туристов из более чем 40 стран мира.

"За аналогичный период прошлого года правом посетить регион без визы воспользовались около 11 тыс. иностранцев. Туристический поток увеличился практически в два раза", - отметил Олег Андрейчик. Большинство безвизовых туристов - граждане Литвы (58%) и Польши (35%). Третье и четвертое место занимают гости из Латвии и Германии. 20-тысячными туристами стала как раз немецкая семья. Андрей и Ирина Чуб с дочкой Анной уже во второй раз посетили Гродно по безвизовому режиму.

"Красивый и чистый город, красивая архитектура, есть что посмотреть. Очень важно, что появилась возможность приезжать сюда без визы. Я родился в Казахстане, однако около 20 лет живу в Германии, такая поездка еще и отличная возможность пообщаться на русском языке, приобщиться к культуре", - рассказал Андрей Чуб. Он добавил, что будет рекомендовать своим друзьям и знакомым приехать в Беларусь.

Чаще всего туристы приезжают в регион с двухдневными турами. Программы посещений предусматривают экскурсии, знакомство с достопримечательностями, особенностями кухни. По сравнению с прошлым годом увеличивается доля индивидуальных туристов, все чаще они приезжают с целью посетить знаковые мероприятия. Развиваются и другие виды туризма, в частности отдых, совмещенный с оздоровлением. В здравницах, расположенных на территории Гродненского района, с начала года отдохнули свыше 270 безвизовых туристов, которые провели в санаториях как минимум по 7 дней.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. Серьезно возросло количество гостей, прибывающих из-за рубежа на поезде, сегодня их свыше 600. Гродно и польские города связывает один поезд, прорабатывается возможность развития дополнительных направлений.

С 28 апреля начал работу сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка", расположенный на белорусско-польской границе на Августовском канале. Здесь границу могут пересечь те, кто путешествует пешком или на велосипеде, а также на маломерных судах - яхтах, катерах, байдарках. Доступна "Лесная-Рудавка" и для безвизовых туристов.-0-