Потребление алкоголя в Минске за 5 лет снизилось почти на треть

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень потребления алкоголя в Минске с 2013 по 2017 год снизился на 27%. Об этом сообщил главный врач УЗ "Городской клинический наркологический диспансер" Александр Алишевич сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наблюдается снижение количества чистого алкоголя в год на душу населения в Минске. С 2013 по 2017 год уровень потребления снизился с 12 л до 8,8 л", - отметил Александр Алишевич.
По его словам, общая тенденция к снижению употребления алкоголя наблюдается по всей Беларуси. С 2013 года рост числа зависимых от алкоголя прекратился: в 2012 году на учете стояло 38 тыс. белорусов, сегодня их 34 тыс. Также за 2013-2017 годы с 700 до 470 уменьшилось количество лиц, перенесших психозы.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.42 BYN
|2.429 BYN
|USD
|2 BYN
|2.015 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.17 BYN
|3.188 BYN