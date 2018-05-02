Потребление алкоголя в Минске за 5 лет снизилось почти на треть

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень потребления алкоголя в Минске с 2013 по 2017 год снизился на 27%. Об этом сообщил главный врач УЗ "Городской клинический наркологический диспансер" Александр Алишевич сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наблюдается снижение количества чистого алкоголя в год на душу населения в Минске. С 2013 по 2017 год уровень потребления снизился с 12 л до 8,8 л", - отметил Александр Алишевич.

По его словам, общая тенденция к снижению употребления алкоголя наблюдается по всей Беларуси. С 2013 года рост числа зависимых от алкоголя прекратился: в 2012 году на учете стояло 38 тыс. белорусов, сегодня их 34 тыс. Также за 2013-2017 годы с 700 до 470 уменьшилось количество лиц, перенесших психозы.

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