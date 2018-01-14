Поврежденный из-за непогоды понтонный мост в Житковичском районе планируется восстановить в течение дня

14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Понтонный мост в Житковичском районе, крепление которого было повреждено из-за резких изменений погодных условий, планируется восстановить в течение дня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

"Из-за резкого изменения погодных условий - пошел лед - оказалось сорванным крепление моста. Принимаются меры по восстановлению. Планируется, что переправа будет восстановлена в течение дня", - рассказал Владимир Макаров.

Как сообщается на официальном сайте МЧС, до разрешения ситуации спасателями на катерах осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. По состоянию на 10.00 14 января, перевезено 39 человек (36 взрослых, 3 детей). Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) - г. Калинковичи (Р-131) - г. Мозырь (Р-36) - г.п. Лельчицы (Р-128) - г. Туров и через г. Житковичи (М-10) - г. Пинск (Р-6) - г. Столин (Р-88) - г.п. Давид-Городок - г. Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Понтонный мост в Житковичском районе был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост через Припять. Сообщение о том, что на трассе Р-88 Житковичи - Д.Городок - граница Украины образовалась трещина в конструкции моста, поступило 7 декабря в 12-20 в МЧС. В оперативном режиме движение было перекрыто, а МЧС организовало СМС-оповещение жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов. В течение двух следующих дней были расчищены подъезды к реке с двух сторон, отсыпано более 4 км дорог для организации движения транспорта всех видов, установлено электрическое освещение, выполнены все другие работы по оборудование площадки, где установлен понтонный мост.-0-