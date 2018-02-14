Повторный аукцион по продаже недвижимости по ул. Инженерной в Минске пройдет 19 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской территориальный фонд государственного имущества организует повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по ул. Инженерной, 1Л и ул. Инженерной, 1/10. Торги пройдут 19 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Потенциальный покупатель сможет использовать объект после согласования дальнейшего назначения с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома с учетом требований указа от 23 апреля 2003 года №165 "Об утверждении генерального плана г.Минска с прилегающими территориями и некоторых вопросах его реализации" в течение шести месяцев после утверждения в установленном законодательством порядке градостроительного проекта детального планирования территории СЭЗ "Минск".

Начальная цена капитальных строений по ул. Инженерной, 1Л и ул. Инженерной, 1/10 с учетом прав заключения договоров аренды земельных участков - Br1 059 111 и Br15 444 соответственно.

Дополнительную информацию можно получить в Минском городском территориальном фонде государственного имущества и на интернет-сайтах Государственного комитета по имуществу и Минского городского исполнительного комитета.-0-