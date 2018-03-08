Более 200 тыс. просмотров за сутки: ГАИ Витебска сняла ролик к 8 Марта

8 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские госавтоинспекторы поздравили женщин с 8 Марта необычным способом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Десять патрульных машин сложились в восьмерку, а около пятидесяти сотрудников под руководством заместителя начальника УГАИ УВД облисполкома Вячеслава Мальчевского составили объемную запись "С 8 марта", ради которой пришлось выехать на специальную площадку. Ролик, снятый с помощью квадрокоптера и размещенный на стене группы ГАИ Витебск в социальной сети ВКонтакте, за неполные сутки набрал более 200 тыс. просмотров и массу положительных отзывов.

Непосредственно в Международный женский день специально для автолюбительниц ГАИ Витебска проводит в микрорайоне Билево масштабное мероприятие. Представительницы прекрасного пола могут продемонстрировать свое мастерство в вождении автомобиля, выполнении различных маневров и знание ПДД. Лучшие будут отмечены призами.-0-