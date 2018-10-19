Познакомиться с возможностями допобразования смогут гости фестиваля в Бобруйске

19 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фестиваль общественных организаций "Мы вместе" пройдет 26 октября во Дворце искусств Бобруйска, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Жителей региона и Бобруйска приглашают стать частью праздничной атмосферы и познакомиться с возможностями, которые раскрывает образование на протяжении всей жизни.

На мероприятии познакомят с проектами, которые помогают детям и взрослым, в том числе с инвалидностью, раскрывать свой потенциал, обрести новые хобби, профессии и просто активно участвовать в жизни своего города и региона. На встрече будет возможность лично побеседовать с теми, кто продвигает идею инклюзивного образования в Бобруйске, послушать про опыт зарубежных коллег в этом направлении.

Программа включает выставку работ, сделанных выпускниками проекта "Учимся всей семьей": ребята доказали, что даже с "особым" статусом в обществе они способны овладеть искусством фотографии и творить с душой. Запланированы мастер-классы, ярмарка-продажа изделий, изготовленных членами общественных организаций города.

Фестиваль "Мы вместе" является частью общественной кампании "Учиться, чтобы действовать", направленной на популяризацию неформального и гражданского образования в регионах Беларуси. Она проходит в формате каравана - организованного передвижения группы экспертов, организаторов и волонтеров - и включает в себя цикл мероприятий (презентаций, мастер-классов, открытых дискуссий, круглых столов) в разных уголках Беларуси.

Организаторами фестиваля выступают Ассоциация дополнительного образования и просвещения совместно с DVV International и Бобруйской первичной организацией "Надежда" общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам".-0-