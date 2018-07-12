12 июля, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Практически все районы Брестской области приступили к жатве. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак во время рабочей поездки в регион председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, передает корреспондент БЕЛТА.

На утро 12 июля в уборку зерновых включились практически все районы, за исключением некоторых хозяйств северных Барановичского, Ляховичского и Ганцевичского. На уборке планируется задействовать 1478 зерноуборочных комбайнов. Готовность техники составляет 97%. Область уже получила 27 новых комбайнов, на днях ожидается поставка еще десяти.

В целом по области зерновые культуры убраны на 47 тыс. га, что составляет 14% плановых площадей, при урожайности 27,5 ц/га. "Это ниже прошлогоднего, когда было 38 ц/га. Практически за всю весну мы получили от 20% до 70% осадков от нормы. Есть районы, где за первые две декады июня практически вообще не выпадало осадков. Это дало существенный урон", - отметил председатель облсельхозпрода.

Всего от засухи в регионе пострадали посевы зерновых на 58 тыс. га. Все эти площади пересеваются поукосными пожнивными культурами. "Фактически уже засеяно 28 тыс. га. Планируем поукосными пожнивными культурами засеять 70 тыс. га, чтобы восполнить недобор зеленой массы", - сказал Виталий Кулак.

Сегодня Михаил Мясникович знакомится с ходом уборки сельскохозяйственных культур в Брестской области на примере хозяйств Барановичского, Ляховичского, Ганцевичского и Ивацевичского районов. Спикер побывал на полях ОАО "Крошин", ОАО "Путь новый", КСУП "Липнянка". Общаясь с журналистами, он оценил виды на урожай в регионе как неплохие.

"Мне представляется, что уровень подготовки техники, кадров достаточно высокий, и, несмотря на ту засушливую погоду, которая была, урожай ожидается неплохой. Может, несколько ниже прогнозируется по зерновым культурам. Что касается кукурузы, свеклы, думаю, что все будет нормально. Последнее время область начала несколько минусовать по заготовке травянистых кормов. Но 10-12 ц кормовых единиц на условную голову будет. Хотелось бы лучше, но в этой ситуации будем добирать другими культурами", - резюмировал уполномоченный Президента по Брестской области.-0-