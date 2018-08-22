Практика на производстве должна занимать львиную долю учебы - Шерстнев

22 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Практическое обучение на производстве должно занимать львиную долю учебного процесса. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на областной конференции работников образования и науки в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Актуальным вопросом в новом учебном году останется проведение системной и целенаправленной работы по профориентации учащихся. Отрасли экономики нуждаются в специалистах с высшим образованием для учреждений здравоохранения, АПК и сферы прорывных технологий, но прежде всего в квалифицированных рабочих кадрах. Эти задачи призвана решать система профессионального образования.

"Для этого необходимо усовершенствовать подходы к распределению потоков выпускников базовой и средней школ. Надо кардинально улучшить обеспечение учреждений профобразования средствами обучения, создать условия для подготовки специалистов на уровне требований новейших производственных технологий", - сказал Николай Шерстнев.

Он добавил, что главному управлению по образованию облисполкома до 1 января 2019 года необходимо разработать и внедрить областную программу по ранней профориентации учащихся и популяризации рабочих профессий в 7-9 классах.

"Сегодня могу назвать достаточно эффективной работу по созданию ресурсных центров в Городокском государственном аграрно-техническом и Полоцком государственном химико-технологическом колледжах. Подобные центры нужно открывать на базах Высокского профлицея и Оршанского механико-экономического колледжа. Для решения вопросов взаимодействия учреждений профобразования с отраслями социально-экономического комплекса и организациями-заказчиками кадров облисполкомом проведены соответствующие совещания и семинары. В процессе учебы молодых людей нужно приобщать к реалиям производства. Практическое обучение на предприятиях должно занимать львиную долю учебного процесса. Так, по инициативе облисполкома разработана и согласована новая учебная документация по подготовке механизаторов с увеличением производственной практики до пяти месяцев. С 1 сентября мы будем учить молодежь уже по новым программам. Экономике нужны практики, а не теоретики", - подчеркнул руководитель области.

По его словам, подготовка высококлассных специалистов для предприятий, их закрепление в регионе и последующая работа для роста экономики - важнейшее направление работы всех заинтересованных.

Традиционными стали победы учащихся области на международных олимпиадах по информатике, географии, химии. "Радует, что выросли показатели качества образования по результатам олимпиад, научно-практических конференций, улучшились результаты ЦТ. Но это не повод для самоуспокоения: 4 или 5 место среди областей нас не устраивает. Безусловно, это не делается за год, но вторыми в стране мы можем стать и положительная динамика для достижения этой цели должна быть", - резюмировал Николай Шерстнев, поблагодарив педагогов за труд и поздравив с приближающимся Днем знаний.

Сегодня в Витебске прошла областная конференция работников образования и науки. Она собрала более 1 тыс. педагогов и гостей мероприятия. В центре внимания участников были результаты подготовки учебных заведений к новому сезону, итоги минувшего учебного года, а также задачи в работе на будущее.-0-