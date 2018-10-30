30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство поручило местным властям разработать план по развитию Бобруйска. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №761 от 24 октября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В целях обеспечения комплексного развития Бобруйска и создания в нем благоприятных условий жизнедеятельности населения данным документом вносятся изменения в генеральный план города, утвержденный постановлением №185 от 9 февраля 2006 года.

Могилевскому облисполкому совместно с Бобруйским горисполкомом, а также с заинтересованными республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями, подчиненными правительству, поручено в 2018-2021 годах разработать и утвердить схемы развития городского пассажирского транспорта, магистрально-уличной сети Бобруйска, схемы электро-, тепло- и газоснабжения, связи и водохозяйственного комплекса города, а также детальные планы развития территорий, подлежащих реконструкции и новому освоению, схемы озеленения территорий общего пользования.-0-