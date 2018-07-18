18 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правонарушения в Витебске в дни "Славянского базара" фиксировались в основном по линии ГАИ. Об этом сообщил сегодня начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков на брифинге, посвященном итогам проведения форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В дни фестиваля в городе было задержано более 70 бесправников и 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Все нарушители привлечены к установленной законом ответственности.

"В целом охрана общественного порядка обеспечена. Были люди, которые не рассчитали сил, злоупотребив алкоголем, но мы старались относиться к ним лояльно: помогали добраться до дома, найти гостиницу. На основных сценических площадках обошлось без происшествий. По городу в эти дни зафиксировано лишь три кражи, раскрытые по горячим следам. Каких-либо заявлений и нареканий со стороны граждан в адрес сотрудников органов внутренних дел не поступило", - сказал Иван Кубраков.

Начальник УВД также прокомментировал инцидент с падением сотрудника мотобатальона минского спецподразделения "Стрела", который произошел на тренировке в преддверии проведения акции "За безопасность - вместе!" на площади Победы. При отработке сложного элемента на незнакомой местности во время движения сотрудник ГАИ упал. Момент был заснят зрителями и размещен в интернете, где получил массу комментариев. "Ни водитель, ни мотоцикл не пострадали. Это нормальная рабочая ситуация, при тренировках все возможно. Жаль, что зрители и пользователи соцсетей гораздо меньше внимания уделили профессионализму сотрудников ГАИ", - отметил Иван Кубраков.

Из-за погодных условий - в городе прошел сильный ливень - данное выступление отменили. Сама акция, как и планировалась, состоялась и получила массу положительных отзывов от всех, кто ее посетил, подчеркнул начальник УВД.

Центральное место было отдано интерактивной площадке ГАИ. С самого утра к передвижному пункту ДПС (автобус Гомельского УГАИ), где выдавался "маршрутный лист" участника акции, выстроились целые очереди из ребят разных возрастов, желающих пройти все этапы, чтобы получить детское водительское удостоверение "Юного байкера". Заветный документ в итоге получили несколько сотен участников. Также работали творческая мастерская, площадки робототехники и профориентационная. Неизменный восторг у всех посетителей вызывали служебные собаки Департамента охраны.

Любителей селфи привлекали многочисленные фотозоны. Фотографии с хэштегом #забезопасностьвместе моментально разлетались по социальным сетям. Популярностью пользовались фуражки полицейских из разных стран мира. На выставке были представлены 15 фуражек из историко-демонстрационного зала УВД Витебского облисполкома. Любой мог примерить головной убор полицейских и военных Азербайджана, Германии, ОАЭ, Ирана, Узбекистана, Польши, итальянских карабинеров, белорусских милиционеров и милиционеров времен СССР.-0-