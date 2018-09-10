10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители Витебской области усилят работу по предотвращению хищений в АПК, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Массовые рейдовые мероприятия пройдут на этой неделе во всех районах области. Усиление профилактической активности со стороны милиции обусловлено участившимися случаями краж сельхозпродукции и дизтоплива из хозяйств. Только с начала сентября такие факты были зарегистрированы в Витебском, Оршанском, Ушачском районах. "Как правило, речь идет о небольших хищениях на незначительные суммы. Вместе с тем вместе они причиняют серьезный экономический ущерб сельскохозяйственной отрасли области", - отметил Виталий Сапроненко.

Всего с начала года сотрудники милиции выявили свыше 180 мелких хищений имущества с сельскохозяйственных предприятий области. Виновные лица, из которых 122 человека сами являлись работниками сельскохозяйственных предприятий, привлечены к административной ответственности по ст.10.5 КоАП. Наказание по ней предусматривает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br24,5). В случае повторного привлечения в течение года - от 30 до 50 базовых.-0-