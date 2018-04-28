28 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители Витебской области в период посевной усилят борьбу с мелкими хищениями в АПК, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, особое внимание сотрудники милиции уделят вопросам сохранности нефтепродуктов. По каждому выявленному факту хищения в АПК органами внутренних дел проводится разбирательство.

"В этом году в ходе рейдовых мероприятий с начала посевной уже составлено более 40 административных протоколов", - подчеркнула Ольга Шкуратова.

В качестве примера она привела один из последних фактов. Так, 27 апреля во время проверки поступившей информации о хищениях дизтоплива с мехдвора ОАО "Клястицы" сотрудниками Россонского РОВД с санкции прокурора был проведен осмотр жилищ и придомовых территорий механизаторов предприятия. "Информация нашла свое подтверждение: в гараже тракториста 1992 года рождения обнаружено 30 л окрашенного дизельного топлива. У водителя 1976 года рождения в хозяйственной постройке также найдено более 30 л дизтоплива. Еще один, уже бывший механизатор с трактора, принадлежащего предприятию, также слил топливо. Канистру с окрашенным "дизелем" милиционеры обнаружили в подвальном помещении", - отметила представитель УВД.

Мужчины привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы в размере от 10 до 20 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-

Фото УВД Витебского облисполкома.