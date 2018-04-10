Правоохранители выявили нарушения во время посевной в Брестской области

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выявили нарушения в ходе мониторинга посевной кампании в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

В регионе созданы рейдовые группы, которые ежедневно ведут мониторинг полевых работ. Мероприятия направлены на пресечение случаев бесхозяйственности и злоупотреблений во время посевной кампании. В частности, правоохранители выявили факты хищения в сельхозорганизациях. Так, у водителя одного из ОАО Каменецкого района при обыске по месту жительства изъяты 100 л окрашенного дизельного топлива и 100 л бензина. Также работник разжился 616 кг комбикорма и 100 кг биодобавок. Подобный случай произошел и в Кобринском районе, где слесарь предприятия подозревается в хищении 30 л дизтоплива, 120 кг комбикорма, 25 кг сухого молока.

"Проверки показывают, что хозяйства области не должным образом принимают меры по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. По данным фактам руководителям сельхозорганизаций внесено 175 представлений и 10 информационных писем в органы исполнительной и распорядительной власти о выявленных причинах и условиях, способствующих совершению краж в АПК", - отметил Сергей Дученко.

Во время мониторинга сотрудники милиции особое внимание уделяют вопросам охраны объектов. Представители рейдовых групп в 20 случаях не застали на рабочих местах сторожей, еще 14 находились в состоянии опьянения. Также выявлены нарушения, связанные с разукомплектованием техники, выпуском на линию неисправных транспортных средств, отсутствием техосмотра и другие.

В Брестской области мониторинг полевых работ правоохранителями продлится до 23 апреля.-0-