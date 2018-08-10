Православная молодежь из четырех стран собралась на семинар-слет Брестской епархии

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. XI Молодежный международный семинар-слет Брестской епархии "Единство" проходит с 9 по 11 августа в Пружанском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель епархиального отдела по делам молодежи Павел Романович.

В форуме участвует православная молодежь из Беларуси, Польши, Украины, России. В частности, своих представителей делегировали молодежные братства из Люблина, Белостока, Гайновки, Смоленска, Калининграда, Луцка, Владимира-Волынского. Всего заявлено участие около 450 человек.

Палаточный лагерь традиционно разместился на территории Никольского скита Брестского женского монастыря Рождества Богородицы, расположенного на хуторе Вежное.

Нынешний семинар-слет посвящается 370-летию со дня мученической смерти игумена Афанасия Брестского. Центральным мероприятием станет семинар "Люди Церкви". Ожидается, что сегодня его откроет архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Владыка примет участие в пленарном заседании, ответит на вопросы молодежи. Затем предусмотрена работа по секциям. Так, одни соберутся послушать и обсудить доклад протоиерея Евгения Лихоты "Святость и современность", другие - выступление иерея Артемия Дячка на тему "Святость и фарисейство, или святые несвятые". Тональность разговора в третьей секции задаст послушница монастыря Елена с докладом "На страже истины: преподобномученик Афанасий Брестский и священномученик архидиакон Никифор Исповедник".

Также в программе запланированы концерт и общение молодежи у костра, братский турнир по волейболу, мастер-классы, во время которых желающих обучат росписи по ткани и стеклу, пескографии, основам рукоделия.-0-