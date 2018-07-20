Православные паломники пройдут 40 км крестным ходом из Могилева в Барколабово

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные паломники пройдут 23 июля 40 км крестным ходом в честь иконы Божией Матери Барколабовской. Такая информация размещена на сайте Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

"Путь паломников в 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря в Могилеве до Спасо-Вознесенского монастыря в поселке Барколабово Быховского района. Там находится чудотворная икона, праздник которой отмечается 24 июля", - проинформировали в пресс-службе Белорусского экзархата.

Крестный ход будет совершен по благословению архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония. Паломники пройдут через Буйничи, Селец, Салтановку, Новоселки, Дашковку, Стайки, Боровку, Ляды. Прибыв в Барколабово 23 июля, они примут участие в вечерней службе, а на следующий день, 24 июля - в праздничной литургии.

Барколабовская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых в Беларуси святынь. Во многих храмах находятся ее списки. Знаменитая икона особенно прославилась чудесами во время Северной войны и войны 1812 года. После 1920 года, когда монастырь был закрыт, икону сохраняли верующие. А накануне Пасхи 1953 года принесли ее в Свято-Троицкий храм Быхова. Там чудотворный образ хранился до июля 2010 года, собирая большое число верующих. В июле 2010 года древняя икона была торжественно перенесена в восстанавливаемую Барколабовскую обитель. Теперь здесь отмечают двойной праздник чудотворного образа: 24 июля - день обретения и 25 июля - день перенесения иконы из Быхова в Барколабовский монастырь.-0-