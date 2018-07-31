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Православный фестиваль "Одигитрия" открывается под Витебском

Регионы 31.07.2018 | 07:40
Фото с сайта Витебской епархии
Фото с сайта Витебской епархии

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XVI Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" пройдет в Витебске и его окрестностях с 31 июля по 4 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебской епархии.

Творческий форум будут проводиться в два этапа. Основным местом дислокации отборочного тура станет оздоровительный православный лагерь "Дружба". Здесь же будет организована работа молодежных секций, пройдут концерты групп и исполнителей. Вечером 1 августа участники выступят с концертом во Дворце культуры г.п. Руба. Гала-концерт состоится на сцене Летнего амфитеатра 3 августа. Итоги форума подведут на следующий день.

В дни фестиваля пройдут и сольные концерты членов жюри, лекции, круглые столы, мастер-классы. Кроме того, желающие смогут принять участие в молодежном бале, преодолеть казачью полосу препятствий, увидеть захватывающую программу фаер-шоу, а самых маленьких зрителей ждет шоу мыльных пузырей. Для участников и гостей организованы экскурсии по Витебску, Полоцку и усадьбе художника Ивана Репина в "Здравнево".

Вторым этапом станет крестный ход из Витебска в Смоленск. Утром 5 августа желающие участники фестиваля выйдут из областного центра и отправятся в Смоленск, где 10 августа примут участие в торжествах, посвященных празднованию Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".

Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" проводится с целью объединения православной молодежи славянских народов, популяризации христианских ценностей. Он проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Синодальным отделом по делам молодежи Русской православной церкви и Секретариатом Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Организаторами мероприятия выступили отдел по делам молодежи Витебской епархии, Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга и отдел культуры Витебского горисполкома.-0-

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Теги
Витебск, православие, фестиваль
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