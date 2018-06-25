Праздничные мероприятия ко Дню города стартовали в Жодино

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, стартовали сегодня в Жодино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

Празднование началось с акции "Звуки города" за неделю до основных дней торжества. С 25 по 30 июня в центре города пройдут тематические концерты, во время которых, например, гостям предложат заглянуть в "Город детства", посетить Jazz Fest или ощутить "Нереальный Comeback in USSR". Зрителей ожидают открытый кубок по гиревому марафону, турнир по боевому самбо, соревнования по гонкам на лыжероллерах. Полюбоваться на местных красавиц приглашает конкурс "Мисс Жодино". В программе также открытие новой спортивной площадки.

2 июля на месте разрушенного храма Святого Архангела Михаила откроется часовня. В этот же день состоится митинг, посвященный 74-летию со дня освобождения Жодино от немецко-фашистских захватчиков. Далее всех желающих приглашают на открытие площадки городов-побратимов и торжественное собрание, посвященное 55-й годовщине Жодино. Кроме того, в программе открытый легкоатлетический забег и республиканская акция Федерации профсоюзов "Мы - вместе!".

Утром 3 июля в центре пройдет театрализованное шествие организаций. Посетителям представят фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фест. Маленькие гости смогут весело провести время на развлекательном театральном празднике "Планета желаний". После обеда откроют аллею креативных скамеек, созданных силами местных предприятий и организаций, и городской парк культуры и отдыха после реконструкции. Вечером гостей и жителей Жодино приглашают на стадион "Торпедо", где состоится концерт звезд белорусской и российской эстрады, акция "Споем гимн вместе" и яркий салют.

Местные жители давно ждали юбилей. "Многие предприятия приняли участие в подготовке праздника. Так, они были задействованы в реконструкции парка, создавали свою креативную скамейку. Организации проделали очень большую работу по благоустройству и ремонту территорий. В частности, прошла масштабная акция "Цветы любимому городу", благодаря которой в Жодино появилось большое количество цветущих растений", - отметили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.

Ожидается, что на праздник приедут около 50 иностранных гостей из разных стран. Приглашено 17 иностранных делегаций городов-партнеров, большая часть подтвердила свое присутствие.-0-