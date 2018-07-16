16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы пройдут в Минске 21 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Гостей праздника ожидают парад пожарной аварийно-спасательной техники и концерт. Для детей спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Их участники смогут не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно будет обменять на сувениры и сладкие призы. Празднование в столице начнется в 11.00.

Праздничные мероприятия состоятся и в других городах Беларуси, о местах и времени их проведения МЧС сообщит позже.

Как напомнили в ведомстве, 165 лет назад, 25 июля 1853 года, Минская городская дума и губернское правление рассмотрели вопрос "О новом устройстве в Минске пожарной команды и утверждении штата оной". Поскольку именно с этого времени организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень, этот день был принят за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается как государственный праздник - День пожарной службы.-0-