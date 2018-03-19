Праздник для детей с синдромом Дауна и их родителей пройдет в Минске 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню человека с синдромом Дауна, пройдет 20 марта в Доме Москвы в Минске, сообщили БЕЛТА в Республиканском социально-благотворительном общественном объединении "Даун Синдром. Инклюзия".

"Праздник призван привлечь внимание к проблеме принятия особых детей обществом, а также объединить семьи, в которых живут и воспитываются дети с синдромом Дауна, подарить им тепло и радость общения, - пояснили организаторы. - Даже сценическая часть мероприятия ориентирована на это. В театральных зарисовках будут участвовать не профессиональные артисты, а родители и их дети. Они впервые публично представят эмоции, которыми наполнена жизнь в таких семьях. Мы планируем в дальнейшем использовать фрагменты мероприятия при создании документального фильма".

Вся программа праздника включает флешмоб, дефиле семей и показ дизайнерской одежды, выступления профессиональных коллективов (в том числе чтецов сказок), творческие состязания, надувные аттракционы и прочие игровые элементы и интерактив, шоу мыльных пузырей, большой кэнди-бар для детей. На мероприятие приглашены представители министерств образования и здравоохранения, труда и социальной защиты населения, а также некоммерческие организации и крупные предприятия страны.

Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта ежегодно с 2006 года.

Республиканское социально-благотворительное общественное объединение "Даун Синдром. Инклюзия" оказывает социальную, благотворительную и иную необходимую помощь людям с синдромом Дауна, содействие созданию и развитию безбарьерной среды для их жизни. Оно сплотило 98 семей из разных регионов Беларуси, воспитывающих детей в возрасте до 22 лет с синдромом Дауна. Менее чем за год существования организация приняла участие в двух десятках различных акций, мероприятий, семинаров и конференций в Беларуси, России, Украине, Литве.-0-