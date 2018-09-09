Праздник дружбы "Италия-Беларусь" пройдет в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Праздник дружбы "Италия-Беларусь" пройдет сегодня в Минске в Верхнем городе, сообщили БЕЛТА в посольстве Италии в Беларуси.

Организаторы праздника - итальянская дипмиссия при сотрудничестве с ENIT (Национальным агентством по туризму Италии) и Минским горисполкомом. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа. На площадках Верхнего города пройдут мероприятия для взрослых и детей, которые смогут поучаствовать в развлекательных программах, слушая хорошую музыку, а также пробуя национальные итальянские блюда.

В этот день с 11.30 до 22.00 на главной сцене Верхнего города выступят итальянские и белорусские артисты: фольклорный коллектив "Тамбуринисты из Отранто", заслуженный любительский коллектив Беларуси "Дударыкі", солисты Национального академического Большого театра опера и балета Беларуси Александр Михнюк и Ирина Кучинская, юный талантливый исполнитель и хедлайнер праздника Раффаэле Пападия. Выступит также известный итальянский пианист и исполнитель Мэттью Ли.

На сцене можно будет увидеть перформанс в стиле sand art художницы песочной анимации Ольги Радецкой, театр кукол "Телега комиков", модные показы известных итальянских брендов, шоу парикмахера-стилиста Антонио Боккадамо совместно со школой имиджа Image Pro, а также выступления танцевальных коллективов "Глория" и Белорусской хореографической гимназии-колледжа.

Программу дополнят выступления, которые пройдут не только на сцене, а также на площади, в павильонах - артистов на ходулях, представление-победитель Фестиваля уличных театров-2016 "Катастрофа-шоу", пицца-шоу из Неаполя. Футбольной школой "Интер" будет организована игровая зона, можно поучаствовать в игре в бочче (итальянская игра в шары). Помимо этого, гости смогут посмотреть фильм "Итало" Алессии Скарсо с Марко Боччи в главной роли, который будет демонстрироваться во дворике отеля "Монастырский".

На фуд-корте разместятся знаменитые итальянские рестораны, производители продуктов. Посетители смогут попробовать аутентичные блюда итальянских регионов, продегустировать пиццу и мороженое, насладиться прекрасным итальянским кофе.

Помимо музыкальной и театральной программы гостей праздника ожидают выставка фотографий, подготовленная Национальным агентством по туризму Италии, выставочные стенды языковых школ, где преподается итальянский язык, мероприятия Дома итальянского языка и культуры "Данте".-0-