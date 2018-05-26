Праздник мороженого устроят ко Дню защиты детей в Минском зоопарке

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник мороженого устроят в Минском зоопарке 1 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, будет действовать акция "1+1" (по одному билету проходят двое посетителей в зоопарк и динопарк).

Гостей в 12.00 приглашают поучаствовать в игровой программе "Мастер Шеф" вместе с озорной Машей и шеф-поваром Марио. В 13.00 начнется интерактивное шоу "Крио-мороженое", во время которого можно узнать тайны приготовления любимого продукта. Самые активные участники смогут продегустировать лакомство.

Детей порадуют контактный зоопарк, катание на лошади и веселые развлечения. Также пройдет показательное кормление бурого медведя Тристана. В конце праздничной программы ребят ждет угощение.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-