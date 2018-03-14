Праздник с интерактивом к юбилею Заводского района состоится в Минске 17 марта

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Заводского района Минска отметят его 80-летие увлекательным интерактивом с музыкой, барабанным шоу, выставкой техники, огнями светодиодов и фейерверка, сообщили БЕЛТА в районной администрации.

Праздничное мероприятие с полудня и до самого вечера 17 марта соберет на площадке возле "Чижовка-Арены" сотни людей, которые станут активными участниками торжеств благодаря работе интерактивных площадок. Детей ждет веселая и вкусная программа с участием аниматоров на призы Института мясо-молочной промышленности. Также будут организованы торговые точки, фотозоны, на парковке арены выставлена тяжеловесная техника - МАЗ, МЗКТ, МАЗ-МАН и другие гиганты.

Концерт на главной сцене порадует выступлениями артистов эстрады, среди которых Дмитрий Сергеев, Александр Солодуха, Алена Ланская, Герман Титов, группа "Провокация", кубинский дуэт Barbara Grave de Peralta & Eduardo Ferrer Sanche. В 15.00 здесь состоится церемония награждения заслуженных работников и передовиков предприятий, организаций и учреждений района. А 15 марта торжественное собрание пройдет в районной администрации, на него приглашены 80 награждаемых. На площадке возле здания администрации 16 марта будет открыта Доска почета Заводского района, на которой появятся таблички 4-й городской клинической стоматологической поликлиники, 5-й городской клинической больницы, ЖЭУ №3, Зеленстроя Заводского района Минска, "Гордорматериалов", МЗКТ и "Минскжелезобетона", СООО "Геймстрим", СШ №141, Университета гражданской защиты МЧС, УП "Адани" и "Универмага Беларусь".

Вечером 17 марта праздник продолжит ретро-дискотека, барабанное шоу DRUMKILLA, выступление скрипача Никиты Вача и залпы конфетти, запуск в небо 80 воздушных шаров, наполненных гелием со светодиодом, красочный фейерверк.-0-