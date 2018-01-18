18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник снега отметят в горнолыжном комплексе под Гродно 21 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Во Всемирный день снега фестиваль активного отдыха пройдет в парке "Коробчицкий Олимп". Поспособствует ему по-настоящему зимняя погода с небольшим морозом и снегопадами. Состоится праздник на склонах горнолыжного комплекса 21 января, регистрация участников начнется с 11 часов. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях и побороться за звание чемпиона, необходимо собрать веселую команду из 4 человек и с санками приехать в парк отдыха.

"Гости посоревнуются в эстафете на санках, метании снежков на точность и дальность, бросках валенка, забегах на склоне, заезде на санках с препятствием и других веселых конкурсах, забавах", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. Для маленьких участников подготовили интерактивную программу с созданием большой снежной крепости, конкурсом на самого красивого снеговика, а также снежной баталией со сказочными героями. Все гости праздника поучаствуют в мастер-классе по "привлечению" снега на склоны. Кроме того, можно будет присоединиться к благотворительной акции.

А зимний сезон парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп", как ожидается, откроет с 19 января. Будет работать горнолыжный склон и, возможно, тюбинговая трасса.

Позволила погода открыть и сезон для любителей кататься на коньках. Всего в регионе будет залито более 300 ледовых площадок и хоккейных коробок, инвентарь предоставляют около 50 пунктов проката. Планируется проложить свыше 100 лыжных трасс протяженностью от 1 км.-0-