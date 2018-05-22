Праздник тюльпанового дерева и фестиваль науки проведет Ботанический сад

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От праздника тюльпанового дерева до фестиваля науки - чем порадует в этом сезоне Центральный ботанический сад НАН Беларуси, журналистам сегодня рассказала заведующая сектором информационно-просветительской работы Елена Сокуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все лето у нас расписано так, чтобы уделить внимание эксклюзивным растениям и коллекциям. На территории сада есть эксклюзивное дерево - тюльпановое. Каждое его цветение, а оно случается не всегда, мы отмечаем. Держим руку на пульсе и сразу же организуем мероприятие. Шикарная коллекция роз - отмечаем очень широко период их благоухания. Устраиваем экскурсии по розарию, организуем консультации специалистов-цветоводов. Наши посетители знают, что всегда на День Независимости, как и другие государственные праздники, тоже предусмотрена какая-то программа", - отметила Елена Сокуренко.

Ближайшим мероприятием в Ботаническом саду станет фестиваль "Сердце из цветов": 26-27 мая, в дни цветения рододендронов, коллекция которых впечатляет обилием красок, разнообразием сортов и видов, можно будет попасть на мастер-классы флористов, в различные зоны отдыха. Будут работать аттракционы для детей, выступать артисты, танцевальные коллективы, музыканты-инструменталисты. Состоятся модные показы от Национальной школы красоты, шоу мыльных пузырей. У главного входа развернется ярмарка ремесленников, а фудкорты расположатся возле оранжереи и на озерном комплексе. В фестивале примут участие люди с ограниченными возможностями.

Веселым обещает стать и День защиты детей 1 июня - с мастер-классами, развлечениями для ребят и малышей, музыкальными выступлениями. В июле состоится музыкальный фестиваль, для которого Ботанический сад станет площадкой под открытым небом. Не за горами и фестиваль науки с интересными мастер-классами, химическими опытами и выставкой робототехники для детей.-0-