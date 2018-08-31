Праздник "Твори, выдумывай, пробуй!" пройдет 1 сентября в Могилеве

31 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Общегородской праздник "Твори, выдумывай, пробуй!", посвященный Дню знаний, пройдет 1 сентября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении по образованию горисполкома.

На набережной реки Дубровенка для школьников подготовили насыщенную мероприятиями программу с конкурсами, викторинами, спортивными играми, мастер-классами и интерактивными площадками. Ярким украшением праздника станет выставка осенних букетов.

В этот день спортивные школы, клубы, учреждения культуры и дополнительного образования города проведут презентацию своей работы. Школьники не только смогут познакомиться с различными видами досуговой деятельности, но и записаться в понравившуюся секцию или кружок.

Сотрудники ГАИ, МЧС и ОСВОДа традиционно организуют работу информационно-демонстрационных площадок по безопасной жизнедеятельности, а санслужба и наркодиспансер напомнят о важности соблюдения здорового образа жизни.

Праздники для детворы к началу учебного года подготовили многие учреждения Могилева. Так, кинотеатр "Ветразь" 31 августа приглашает на кинопраздник для первоклассников с тематическими конкурсами, играми, танцами и демонстрацией мультфильмов. А в День знаний здесь в 18.00 откроется мероприятие "Школьные годы чудесные!".-0-