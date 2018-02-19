Праздник "В честь защитников Отечества" пройдет в Минске с участием будущих офицеров

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской праздник "В честь защитников Отечества" пройдет в Минском государственном дворце детей и молодежи 22 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участниками праздника станут курсанты Военной академии и Института пограничной службы, представители мемориального отряда Поста №1 города-героя Минска, учащиеся, члены детских и молодежных общественных объединений - будущие защитники Отечества.

Гостей ждет красочная концертно-поздравительная программа, во время которой будут отмечены и награждены социальные партнеры военных ведомств за участие в реализации государственной молодежной политики в Минске, значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи и многолетнее сотрудничество.

Организаторами мероприятия выступают комитет по образованию Мингорисполкома и Минский государственный дворец детей и молодежи.

Кроме того, в этом же учреждении в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь запланирована конкурсная шоу-программа "Мистер Х". Активные, творческие юноши столицы в возрасте 15-18 лет будут бороться за одноименное звание в серии конкурсов.-0-