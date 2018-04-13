Праздник "Засевки" проведут в Могилевском районе

13 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Официальный старт посевной кампании в Могилевской области будет дан сегодня на празднике "Засевки", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете Белорусского профсоюза работников АПК.

Мероприятие состоится в агрогородке Севостьяновичи (ОАО "Тишовка") Могилевского района. Участниками ежегодного традиционного ритуала хлеборобов, который согласно поверьям закладывает основу будущего урожая, станут сельскохозяйственные работники, представители Могилевского облисполкома, профсоюзов, председатели районных исполнительных комитетов.

Так, во время праздника будет закопан горшочек каши во вспаханную землю - на ровные и сильные всходы. Хлеборобы поклонятся первой борозде и оставят в поле кусочек хлеба - на богатый урожай. Чтобы посевы были чистыми, без сорняков, а урожай обошли стихийные бедствия, главные действующие лица театрализованного действа - "гаспадары поля" - наденут красные самотканые пояса и соломенные шляпы.

Завершатся "Засевки" выступлением творческих коллективов Могилевского района.-0-