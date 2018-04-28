Празднование 1 Мая в Минске начнется с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, в Минске начнутся с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" и продолжатся в парке Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Гостей поздравят представители профсоюзов, городских властей, трудовых коллективов. В маевке примут участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, представители трудовых коллективов, социальные партнеры, трудовые династии и ветераны труда. Начнутся мероприятия в 11.30.

Праздник труда отметят по всей стране. В Бресте 29 апреля в парке Воинов-интернационалистов состоится легкоатлетический кросс, посвященный 70-летию Брестского областного объединения профсоюзов. Участие в забеге примут работники предприятий и организаций Бреста, члены их семей, а также гости соревнования - клуб любителей бега "Айран". А 1 мая в городском парке культуры и отдыха Бреста в 12.00 будут чествовать победителей областного конкурса профессионального мастерства "Умельцы Брестчины".

В Витебске главные первомайские мероприятия пройдут на площади Победы в 10.00. Здесь будут чествовать лучших профактивистов года, лауреатов конкурсов профмастерства, трудовые династии, которые работают в сферах здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, энергетики и железнодорожного транспорта. На предприятиях и в организациях Гомельской области накануне Первомая профактивисты чествуют трудовые коллективы, предприятия, добившиеся в 2017 году наивысших результатов в социально-экономической деятельности и занесенные на областную Доску почета. 1 Мая в 12.00 в городском парке культуры и отдыха областного центра пройдет праздник с концертом на летней эстраде, конкурсами, викторинами, флешмобами, фотосессиями, играми для детей и взрослых, выступлениями победителей профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси-2017".

В Гродно праздничные мероприятия начнутся на площади Советской, возле Дома профсоюзов в 10.00. Отсюда впервые стартует весенний парад профессий. По историческому центру Гродно пройдут представители всех отраслей экономики в своей спецодежде с атрибутами, отражающими суть той или иной профессии. Затем все вместе на площади Ленина построят импровизированный дом из легких кубов. Начнет работу интерактивная профсоюзная профориентационная выставка "Город профессий", на которой взрослые и дети смогут познакомиться с особенностями разных специальностей и попробовать себя в роли инкассатора, ветеринара, коммунальника, газовика.

Праздничный митинг и торжественное возложение цветов на площади Ленина в Могилеве начнется в 11.00. Продолжится празднование 1 Мая концертом с участием финалистов Республиканского профсоюзного конкурса трудовых талантов "Новые имена Беларуси" на открытой площадке Летнего амфитеатра по улице Профсоюзной. В городском парке аттракционов возле Дворца культуры области дети смогут бесплатно покататься на каруселях. А недалеко от развлекательной площадки будет находиться фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться с профсоюзной атрибутикой и хештегом "Мы - вместе!". Завершит программу на площади Звезд профсоюзная акция "Споем вместе": артисты, зрители и профактив области исполнят профсоюзный гимн.-0-