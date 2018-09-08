Празднование Дня города в Минске

Во время праздничных гуляний

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.

Корреспонденты БЕЛТА на протяжении дня находились в гуще событий, чтобы собрать самые яркие моменты празднования Дня города Минска.

Эстафета на лыжероллерах и роликовых коньках в рамках физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к Дню города Минска.

У Дворца спорта развернулся масштабный физкультурно-спортивный праздник. Здесь проходят забеги на роликах, большая парусная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей.

Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018.

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" собрал в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.

Верхний город представит проект "Минск - город красоты".

Фото Николая Петрова, Максима Гучека, Геннадия Жинкова, Оксаны Манчук, Андрея Покумейко