Празднование Дня города в Минске

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.
Корреспонденты БЕЛТА на протяжении дня находились в гуще событий, чтобы собрать самые яркие моменты празднования Дня города Минска.
Эстафета на лыжероллерах и роликовых коньках в рамках физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к Дню города Минска.
У Дворца спорта развернулся масштабный физкультурно-спортивный праздник. Здесь проходят забеги на роликах, большая парусная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей.
Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018.
Международный фестиваль "Мiнск старажытны" собрал в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.
Верхний город представит проект "Минск - город красоты".
Фото Николая Петрова, Максима Гучека, Геннадия Жинкова, Оксаны Манчук, Андрея Покумейко
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