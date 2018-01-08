Празднование Коляд в Минской области завершит аутентичный обряд в Березинском районе

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Коляд в Минской области завершится аутентичным обрядом "Тянут Коляду на дуба" в Березинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном центре народного творчества.

Уникальный обряд проводов Коляд, внесенный в список историко-культурных ценностей страны, ежегодно проводится в д. Новины 21 января и является этнической особенностью деревни, хотя когда-то он был распространен почти на всей территории района. В этот день по традиции сельчане украшают Коляду (зажиночный или дожиночный сноп, который необходимо было принести в дом перед первой колядной кутьей) или колесо от телеги, на котором располагается сено и горшок с кутьей. Затем главный атрибут праздника несут к самому высокому дереву в Новинах - дубу. Сноп или колесо, сохранившиеся с прошлого года, сбрасывают с дерева и поджигают, взамен устанавливая новую куклу или колесо с кутьей. Все действо сопровождается обрядовыми песнями, танцами и хороводами. Суть проведения обряда в желании сельчан получить хороший урожай в новом году.

В разных районах центрального региона колядные праздники отмечают с учетом местных традиций. Так, одним из традиционных и наиболее интересных мероприятий вновь станет колядный обряд "Цари" c элементами рождественского карнавала, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он пройдет в д. Семежево Копыльского района 13 января. В обряде поучаствуют молодые мужчины и юноши (семь человек), так называемые цари, одетые в специальные костюмы, а также другие персонажи. Ряженые шествуют по деревне, ходят по домам, где разыгрывают сценки с элементами народной драмы "Цар Максіміліян", показывают борьбу "царей". По завершении проходит традиционное поздравление хозяев дома и одаривание участников представления. Обряд "Цари" появился в Семежево в XVIII в. Он был возрожден в 1997 году и впоследствии первым в области получил статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Еще один обряд из числа наиболее архаичных новогодних поздравительных обрядов - "Шчадрэц" - покажут в д. Рог Солигорского района во время старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января. Он проходит при участии традиционных костюмированных персонажей - деда, бабы, козы, журавля, лошади. Ряженые ходят по деревне от избы к избе, их сопровождают дети. Примечательно, что участие в проведении обряда могут принять все желающие.

Также в колядном календаре области этновечеринки, спектакли, представления, выставки. Непосредственно в областном центре народного творчества по 25 января проходит республиканская выставка "Калядныя ўзоры", посвященная 25-летию Белорусского союза мастеров народного творчества.

Календарные праздники, обычаи и обряды Минской области - одна из существенных частей духовной культуры, энциклопедия народных знаний о природе, мире и самом человеке. Для центрального региона Беларуси характерно широкое распространение и хорошая сохранность рождественского обрядового комплекса, в котором выделяются три кульминационные точки: канун Рождества (первая кутья), канун Нового года (щедрый вечер), Крещение. В области статус нематериального культурного наследия присвоен 11 объектам, еще 6 являются претендентами на его получение.-0-