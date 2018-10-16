В Минске 14 предприятий предложат работу на мини-ярмарках вакансий 16-18 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 16 по 18 октября при участии 14 предприятий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители филиалов "Сантехгазмонтаж" и "Завод строительных изделий" ОАО "Минскремстрой", ДУП "Автомобильный комбинат" УП "Минскоблсельстрой" и ЖЭУ №6 Московского района.

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Якуба Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители ремонтно-реставрационного филиала и ремонтно-строительных филиалов Фрунзенского и Октябрьского районов ОАО "Минскремстрой", строительных управлений №66 и № 222 УБСР ОАО "Стройтрест №7", УП "Пищевой комбинат Белкоопсоюза".

18 октября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий примут участие ЖЭУ №1 Партизанского района, ОАО "Минский завод шестерен", ООО "Строймир", ОАО "МАЗ".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-