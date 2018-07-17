Предложения по взаимодействию власти и населения озвучены на приеме граждан у Шулейко

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предложения по развитию взаимодействия между органами местной исполнительной власти и населения озвучены сегодня на личном приеме граждан, который провел в Гомельском горисполкоме помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанин Виктор Железовский инициирует несколько общественных проектов. Так, одно из его предложений уже было поддержано: в Советском районе Гомеля Любенский пляж объявили зоной, свободной от курения, алкоголя и сквернословия. На приеме у помощника Президента мужчина предложил на примере одного из районов областного центра реализовать проект, который бы позволил решать довольно широкий спектр вопросов, начиная от общественного правопорядка и заканчивая образованием. А затем саккумулированный на данной площадке опыт транслировать на весь город. Гомельчанин считает, что для реализации задуманного важно развивать взаимодействие между органами местной власти и проживающими на конкретной территории людьми. "Чтобы все заработало, следует определить комплексный подход", - отметил заявитель. Юрий Шулейко предложил гомельчанину составить программу, которую впоследствии можно было бы взять на вооружение.

Всего на прием к помощнику Президента в Гомеле обратились 14 человек. Значительная часть вопросов была связана с несогласием граждан с решениями судов либо нормативными документами. К примеру, пенсионер Виктор Бракоренко в сентябре 2013 года попал в ДТП. Гомельчанин себя виновным не считает, однако решение суда не в пользу заявителя: постановлено удерживать из его пенсии часть суммы в пользу признанной пострадавшей. Пенсионер выразил несогласие с таким решением и посетовал, что после удержаний ему остается не так много средств. Юрий Шулейко поручил изучить возможность выделения пенсионеру материальной помощи через органы соцзащиты.

На приеме поднимались также вопросы, касающиеся начисления и выплаты пенсии, работы правоохранителей, имущественных споров, возврата денежных вкладов времен СССР.

В беседе с журналистами Юрий Шулейко отметил, что личные приемы - это еще одна возможность разъяснить людям, которые не согласны с ответами различных инстанций, что такие решения принимаются в строгом соответствии с законодательством. "На деле граждане имеют четкие исчерпывающие ответы, изученные всеми ответственными структурами, однако не в пользу заявителей, с чем они и не согласны", - сказал Юрий Шулейко. По его словам, такая ситуация характерна для областного центра, в то время как в небольших районных центрах люди чаще поднимают житейские темы.

Вопросы, озвученные сегодня на приеме и требующие детальной проработки, взяты на контроль, будут изучены, после чего заявители получат ответы.-0-