26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Брестской области в январе-мае открыли четыре новых рынка сбыта, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета экономики Михаил Баценко, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом по области за январь-май экспорт товаров вырос на 10,3% и составил $987 млн. Экспорт услуг увеличился в 1,8 раза до $241,8 млн. Производители Брестской области осуществляли поставки в 89 стран мира, в том числе в четыре новые - Кувейт, Камбоджу, Либерию и Пакистан. Экспорт в страны Европейского союза вырос на 52,8% и составил $95,5 млн, в страны Африки и Азии - на 52,5% ($12,1 млн).

"Одним из приоритетных направлений работы по диверсификации экспорта является развитие сотрудничества с Китаем. За январь-май экспорт товаров в эту страну вырос в 1,3 раза и составил $6 млн, экспорт услуг - $10,7 млн. Сейчас птицефабрикой "Дружба" прорабатывается логистика поставок на рынок КНР мяса птицы. В сентябре они должны получить индивидуальный номер, который позволит им это делать", - сказал Михаил Баценко.

Организации местной подчиненности за пять месяцев экспортировали продукции на $254,4 млн с темпом роста 99,9%. Проблема невыполнения прогнозного показателя связана в том числе с концерном "Брестмясомолпром". По итогам пяти месяцев темп роста экспорта по предприятиям концерна составил 101% при задании на первое полугодие 103,6%. "Это обусловлено недостаточной работой по наращиванию диверсификации экспорта. Несмотря на то, что география поставок за январь-май насчитывает 30 стран, основная доля по-прежнему приходится на рынок России. Потому проблема временного ограничения поставок в РФ для предприятий-экспортеров является исключительно актуальной", - отметил председатель комитета экономики. Снижение объемов экспорта по итогам пяти месяцев на 5,2% допущено и предприятиями концерна "Брестместпром". Однако по итогам полугодия, по оперативным данным, они выросли на 4%. В свободной экономической зоне "Брест" темп роста экспорта товаров за январь-май составил 111,2% при задании 103,6%.-0-