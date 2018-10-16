Предприятия Гомельской области представят товары на сельхозярмарке в Минске 20-21 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 20-21 октября: в каждом районе будут задействованы торговые площадки, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Общегородская ярмарка развернется возле комплекса "Чижовка-Арена". Здесь фирменную продукцию представят предприятия Гомельской области - Гомельский мясокомбинат, Жлобинский мясокомбинат, Калинковичский мясокомбинат, "Мозырские молочные продукты", Гомельская птицефабрика, "Гомельхлебпром", "Красный Мозырянин", "Спартак", предприятия Облпотребсоюза, фермерские и рыбоводные хозяйства, промышленные предприятия.

Время работы площадок - с 9.00 до 16.00.

На ярмарке можно приобрести свежие плоды и овощи, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др.

Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (площадка у пр. Рокоссовского, 150а), Партизанском с 9.00 до 16.00 (бульвар Тракторостроителей), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (ул. Я.Чечота, 25), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул. Чкалова, 7 - площадь культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и ул. Барамзиной, 10а), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (ул. Притыцкого, 27 - Ледовый дворец спорта Минской области), Центральном с 10.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 20 октября.-0-