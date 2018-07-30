30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области увеличивают поставки на рынки Африканского континента. Об этом сегодня накануне заседания Гомельского облисполкома сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.

По итогам пяти месяцев рост экспорта товаров и услуг в регионе (без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций) составил 109,3% и 108,1% соответственно. "Увеличилась доля поставок на Африканский континент. Первые партии нашей молочной продукции отправлены в Судан, заинтересованность в нашей продукции выразило государство Того", - сказал зампред облисполкома.

Кроме того, предприятия Гомельского региона осваивают рынки Индонезии, других стран Азии. "В целом экспорт на новые рынки составляет почти 2%", - добавил Андрей Конюшко. Почти в полтора раза область увеличила экспорт в Китай.

Спектр товаров, поставляемых на внешние рынки, широк: от тяжелых металлов до продуктов питания. Андрей Конюшко подчеркнул, что предприятия работают над поставленной задачей - выйти к 2020 году на следующую структуру экспорта: треть - в Евросоюз, треть - в СНГ, треть - на рынки дальнего зарубежья.-0-