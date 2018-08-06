Предприятия Минска в I полугодии увеличили экспорт товаров на 28,8%

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта товаров предприятий Минска в I полугодии составил 128,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщила на оперативном совещании в городском исполнительном комитете первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Татьяна Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Город перевыполнил задание в том числе по поставкам продукции в страны Евросоюза и Китай, реализовано товаров на $264,5 млн (с ростом в 2 раза) и $5,6 млн (с ростом на 67%) соответственно. Основным рынком сбыта для предприятий традиционно остается Россия, на нее приходится около 65% продаж. На втором месте находится Украина, на третьем - Латвия. Также перевыполнено задание по экспорту услуг.

Доля Минска в ВВП республики в первом полугодии составила 28,2%. Мингорисполком выполнил все шесть основных показателей эффективности работы, доведенных правительством в конце 2017 года. В частности, темп роста валового регионального продукта при задании 103,2% составил 105,3%.

"Темп роста ВРП по итогам января-июля, по оперативным данным, сохранится на прежнем уровне. Город развивается, динамика положительная. До конца года необходимо сохранить достигнутые параметры развития", - отметила Татьяна Кравченко.-0-