4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минска в январе-июле увеличили экспорт товаров на 29,8%, сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Татьяна Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Основным рынком для производителей остается Россия (65% зарубежных поставок), на втором и третьем месте - Украина и Латвия. Также отмечается рост экспорта услуг.

"Второй год экономика города обеспечивает положительную динамику, мы выходим на заданные правительством параметры социально-экономического развития", - отметила Татьяна Кравченко.

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